«Демоническая сила»: названа «правящая миром» таинственная группа

Бывшая чиновница администрации Буша сделала шокирующее заявление о том, что таинственная группа, которую она называет Mr Global, на самом деле дергает за ниточки в мире. Кэтрин Остин Фиттс, которая занимала должность помощника министра жилищного строительства и городского развития США по вопросам жилищного строительства, на днях выступила в подкасте Дэнни Джонса, заявив, что, по ее мнению, это комитет разумных существ из других измерений.

© Московский Комсомолец

Экс-чиновница американской администрации объяснила, что мировые лидеры "находятся под чрезмерным влиянием оккультизма".

"Я думаю, что у вас есть межпространственный разум, который управляет демоническим разумом", - добавила Фиттс.

Как пишет Daily Mail, Фиттс - ярая сторонница теории заговора, которая выдвигает другие крайние взгляды, в том числе считает, что пандемия COVID привела к созданию новой авторитарной финансовой системы. Она также считает, что вакцины модифицируют ДНК человека и что у правительства США есть секретные подземные бункеры для элиты.

Говоря о секретном комитете, Кэтрин Остин Фиттс сослалась на Библию, которая, по ее словам, описывает как божественный, так и демонический разум, утверждая, что именно с последним мы сейчас имеем дело.

Фиттс уже давно продвигает идею "Мистера Глобала", заявляя, что группа стремится порабощать людей с помощью контроля над сознанием и манипулировать глобальными финансовыми системами. Она считает, что это достигается за счет внедрения робототехники, искусственного интеллекта, спутниковых систем и цифровых валют центрального банка - инструментов, которые, по ее словам, позволяют осуществлять постоянное наблюдение, автоматизацию и централизованное принятие решений.

Издание Daily Mail отмечает, что Фиттс - инвестиционный банкир и бывший государственный служащий, работавшая при президенте Джордже Буше-старшем с 1989 по 1990 год. Она также занимала должность управляющего директора в Dillon, Read & Co.

Во время своего выступления на подкасте Дэнни Джонса Фиттс попросили дать определение понятию "Мистер Глобал".

"Это комитет, который управляет миром", - сказала она.

Экс-чиновница объяснила, что даже те, кто занимает высокие посты, включая Белый дом, вероятно, не знают, кто именно входит в эту группу, но она считает, что она состоит из богатой элиты, действующей от имени более широкой, скрытой программы.

Однако пока нет официальных лиц, которые могли бы подтвердить ее заявления, констатирует Daily Mail.

Но Фиттс сослалась на книгу Ника Редферна "Последние события и секретная правительственная группа по демоническим НЛО и загробной жизни", которая занимается расследованием деятельности секретного подразделения правительства США, известного как "Элита Коллинза". Согласно книге, эта группа пришла к выводу, что многие явления, связанные с НЛО, не являются внеземными феноменами, а скорее проявлениями демонических сущностей, стремящихся обмануть человечество и манипулировать им.

"Я ничего не знаю о Редферне, но он произвел на меня впечатление человека, который добросовестно выполнял свою работу, просто сообщая о том, что он обнаружил", - отмечает Фиттс.

Однако нет никаких доказательств того, что элита Коллинза существует, признает Daily Mail.

Затем разговор перешел на тему инопланетян и духовной войны.

"В разведывательном сообществе есть много людей, которые публично заявляют, что, по их мнению, весь феномен НЛО похож на библейскую историю об ангелах и демонах, - сказал ведущий подкаста Дэнни Джонс. – Честные люди в разведывательном сообществе, независимо от того, работают ли они до сих пор или ушли на пенсию, или выступали на подкастах, говорят, что верят в это".

Фиттс согласилась: "Я думаю, что мы имеем дело с демоническими и ангельскими силами в нашем мире. И это межпространственный разум".

Бывшая чиновница попала в заголовки газет ранее в мае после появления в сети Такер Карлсон, где она заявила, что правительство США тайно готовится к массовому вымиранию на Земле. В частности, напоминает Daily Mail, Фитсс заявила, что обнаружила, что в период с 1998 по 2015 год 21 триллион долларов неучтенных средств был направлен на тайные проекты.

"Одна из вещей, на которую я обратила внимание в процессе изучения того, куда идут все эти деньги, - это подземная база, городская инфраструктура и транспортная система, которые были построены", - сказала она.

Основываясь на результатах двухлетнего исследования, Фиттс подсчитала, что в США и, возможно, под окружающими океанами существует около 170 подземных сооружений, соединенных секретной транспортной сетью.

Когда Такер Карлсон спросил об их предназначении, Фиттс предположила, что базы предназначены для защиты элиты во время катастрофического сценария.

При этом Фиттс не сообщила ничего конкретного о надвигающейся угрозе, но указала на изменение климата, неправильное управление ресурсами, стихийные бедствия, геополитические конфликты или социальный коллапс в качестве возможных причин.

Хотя она и заявила об этом в программе Такера Карлсона, нет никаких доказательств того, что в США есть 170 секретных подземных баз, указывает Daily Mail. Однако экономист Мичиганского государственного университета Марк Скидмор и его команда обнаружили несанкционированные траты в размере 21 триллиона долларов в Министерствах обороны, жилищного строительства и городского развития с 1998 по 2015 год. Примерно в то же время Скидмор работал с Фиттс и выяснил, что только в 2015 финансовом году армия получила 6,5 трлн долларов в виде необоснованных корректировок. Учитывая бюджет армии в 122 миллиарда долларов, что означало, что необоснованные корректировки в 54 раза превышали расходы, утвержденные Конгрессом. Также были обнаружены 170 корректировок кассовых ордеров, которые используются для исправления ошибок в существующих бухгалтерских проводках или для внесения необходимых корректировок в конце отчетного периода для обеспечения точности финансовой отчетности. Сумма корректировок составила 2,1 трлн долларов.