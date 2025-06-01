Китай обратился с призывом к США

Власти Китая призвали Соединенные Штаты не превращать Азиатско-Тихоокеанский регион в «пороховую бочку». Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Дипломаты подчеркнули, что США фактически являются «настоящей страной-гегемоном», а также основным фактором, подрывающим мир и стабильность в макрорегионе.

В МИД заметили, что Китай обеспокоен планами США по продвижению Индо-Тихоокеанской стратегии, тем, что Вашингтон размещает наступательные вооружения в Южно-Китайском море.

Игра мускулами: морское противоборство США и Китая выходит на передний план у берегов Тайваня

Пекин призывает американскую сторону уважать усилия стран АТР по поддержанию мира и стабильности, а также прекратить дестабилизировать регион, искусственно разжигать конфликты и снизить уровень напряженности, отметили дипломаты.

Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, но готовы «сражаться и побеждать» в случае провала своей политики «сдерживания» и последующей эскалации.

Шеф Пентагона обвинил Китай в том, что тот «желает стать гегемоном в Азии», изменить статус-кво в регионе и с этой целью наращивает мощь НОАК.

При этом, по его словам, США не позволят вытеснить себя из макрорегиона и «не дадут подчинить и запугать своих [региональных] союзников и партнеров».