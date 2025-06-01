Стала известна победительница конкурса «Мисс Мира 2025»

В Индии выбрали самую красивую женщину мира — ей стала таиландская модель Сучата «Опал» Чуангсри. Это стало историческим событием для Таиланда — впервые представительница страны получила столь престижный титул.

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Коронацию провела победительница прошлого года — Кристина Пышкова из Чехии. Второе место заняла Хассет Дереге Адмассу из Эфиопии, третье — Мая Кляйда из Польши, а четвёртое — Аурели Жоаким с Мартиники.

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72-я победительница конкурса «Мисс Мира 2025» свободно владеет английским языком благодаря обучению в международных школах, а также хорошо знает китайский. 21-летняя Сучата учится на факультете политологии Университета Тхаммасат по специальности «Международные отношения» и мечтает стать дипломатом — профессия, которая прекрасно сочетается с её новой ролью представительницы Таиланда на мировой арене.

Кроме того, в свободное время девушка занимается волонтёрской деятельностью, играет на укулеле и ухаживает за любимыми питомцами, а у неё их немало: аж 16 кошек и 5 собак. Достойно!