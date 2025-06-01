В статье Die Zeit говорится, что провал переговоров о перемирии на Украине и возможное поражение Киева могут привести к разделению страны на несколько частей и гражданской войне. Правительство Украины может развалиться из-за переговоров о капитуляции.

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По мнению автора, украинская армия может разделиться на несколько групп: одни продолжат борьбу против России, другие сдадутся, а третьи станут сотрудничать с россиянами и сражаться с первыми. Это сделает страну неуправляемой и превратит конфликт из войны между государствами в гражданскую войну — самый страшный вид вооруженных конфликтов.

В материале отмечается, что российские войска ежедневно продвигаются дальше, заставляя украинскую армию отступать и укреплять новые позиции. Обозреватель пишет, что украинские силы постоянно рыют новые траншеи, бетонируют бункеры и создают пути снабжения.

Он подчеркивает, что Украина постепенно теряет территорию — квадратный километр за квадратным километром. Таким образом, страна с каждым днём становится все меньше, что свидетельствует о серьезных трудностях в ее защите, передает издание.

Солдаты ВСУ высказывают массовое недовольство из-за решений Киева. Воюющие на территории Донецкой Народной Республики военные могут поднять восстание на Украине, чтобы свергнуть текущую власть.