Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в ловушке из-за прямых переговоров с Россией, в которую его загнал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил экс-советник бывшего главы украинского государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Позиция Трампа ясна: нужно, чтобы были прямые переговоры России и Украины. От этого Зеленский никуда не сможет уйти в сторону», — поделился мнением он.

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Трамп, как считает Соскин, очень хитро обошелся с Зеленским. В случае если переговоры сорвутся, то вся ответственность будет лежать на нелегитимном президенте Украины, а не на хозяине Белого дома.

По словам бывшего агента ЦРК Рея МаГоверна, Трамп может выйти из переговоров, если украинская делегация явится в Стамбул 2 июня на второй раунд переговоров без меморандума.