В США признали правоту Путина в вопросе отношений с НАТО

Президент РФ Владимир Путин обоснованно утверждает: НАТО фактически ведет прокси-войну против российской стороны. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, отметив, что при этом достаточно взглянуть на уровень военной поддержки, которую оказывают Киеву европейские страны.

«И он (Путин— прим. URA.RU) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так», — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News.

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Таким образом он прокомментировал возможные поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Германией на Украину.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели Киев получит первые дальнобойные комплексы вооружения. Они профинансированы ФРГ. Кроме того, офицер связи группировки «Днепр» сообщил, что страны НАТО поставляют ВСУ различные виды связи, в частности, опытные образцы комплектов беспроводного широкополосного доступа (БШПД) связи, передает «Ридус».