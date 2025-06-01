В США признали правоту Путина в вопросе отношений с НАТО

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин обоснованно утверждает: НАТО фактически ведет прокси-войну против российской стороны. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, отметив, что при этом достаточно взглянуть на уровень военной поддержки, которую оказывают Киеву европейские страны.

В США признали правоту Путина в вопросе отношений с НАТО
© РИА Новости
«И он (Путин— прим. URA.RU) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так», — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News.

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Таким образом он прокомментировал возможные поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Германией на Украину.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели Киев получит первые дальнобойные комплексы вооружения. Они профинансированы ФРГ. Кроме того, офицер связи группировки «Днепр» сообщил, что страны НАТО поставляют ВСУ различные виды связи, в частности, опытные образцы комплектов беспроводного широкополосного доступа (БШПД) связи, передает «Ридус».

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