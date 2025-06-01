Украина сможет стать развитой и устойчиво развивающейся экономикой при условии наступления мира и разрешения конфликта. Об этом сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Если установится мир, Украина вполне может стать нормальным, устойчиво развивающимся экономическим пространством», — заявил Сакс ТАСС.

Он отметил, что страна располагает возможностями для диверсификации экономики, обладая развитым аграрным сектором, потенциалом в горнодобывающей промышленности, а также промышленной и сервисной сферами.

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По мнению экономиста, прекращение военных действий могло бы открыть для Украины возможности развития в сферах туризма, транспорта и финансов. Он подчеркнул, что страна способна занять значимые позиции сразу в нескольких секторах благодаря своим ресурсам и географическому положению.

Конфликт же, по словам эксперта, не только наносит прямой ущерб населению, но и подрывает экономическую основу государства. Сакс добавил, что в случае мирного развития Украина может сохранить статус крупной страны с населением от 20 до 30 миллионов человек и занять важное место между Россией и Евросоюзом.

Ранее аналитики и западные СМИ отмечали, что затягивание конфликта и неудачные переговоры могут привести к дестабилизации и риску внутреннего распада Украины, а также ослаблению поддержки со стороны Запада. По оценкам экспертов, подобные сценарии могут привести к разделению армии, потере управляемости и усилению внутренних противоречий в стране.