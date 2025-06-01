Трампа призвали не совершать ошибку «эпических масштабов» в отношении России

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что признание президентом Дональдом Трампом новых территорий в составе России, включая Крым, станет ошибкой «эпических масштабов». Его слова приводит газета The Hill.

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По его словам, если США признают Крым и другие регионы российской территорией, это «станет ошибкой эпических масштабов».

«Я понимаю разочарование… Я не наивен в отношении того, что физически возможно в данный момент, но это не значит, что нужно пойти и сказать: «И мы сдаемся навсегда». Это одна из вещей, которую я надеюсь донести», — сказал Помпео.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что США в 2018 году обещали не признавать Крым российским.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.