Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за Трампа

Участники саммита Группы семи (G7), который пройдет 15-17 июня в Канаде, могут с самого начала отказаться от принятия совместного заявления, чтобы не подчеркивать разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами стран этого объединения. В настоящее время обсуждение проекта документа не ведется, сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei.

Вместо единого заявления, по данным ее источников, предполагается принять семь отдельных документов. Они будут посвящены сотрудничеству, в частности, в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, инфраструктуры, по проблемам миграции. Предполагается также не затрагивать вопросы мировой торговли или отношений с Россией, по которым между Трампом и другими лидерами, по мнению издания, имеются непреодолимые расхождения во мнениях.

Газета напоминает, что участники саммитов G7 в 2018 и 2019 годах во время первого президентского срока Трампа сталкивались с большими проблемами при попытках принять совместные заявления.