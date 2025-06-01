Госдеп сделал заявление о переговорах по Украине

США разработали новую рамку и временные ориентиры для оценки серьезности намерений сторон конфликта на Украине, однако сами переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Об этом заявила в субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

"Президент [США Дональд Трамп] совершенно ясно и публично говорит, что видит новую структуру, новый график - когда мы поймем, насколько стороны серьезны, и будем принимать решения соответственно", - подчеркнула Брюс.

По ее словам, США способствовали тому, чтобы участники конфликта сели за стол переговоров, они проинформированы о требованиях Вашингтона.

"Но это должно быть между Украиной и Россией. Мы довели людей до переговоров, они знают, чего мы требуем, но всё зависит от них", - добавила представитель Госдепа.

О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ анонсировал передачу Украине главой делегации Владимиром Мединским меморандума России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны выразили удовлетворение итогами встречи.