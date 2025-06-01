На предстоящих переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле Турция должна взять на себя ключевую роль — не допустить участия делегации ЕС, которая, по мнению турецкого издания Aydinlik Gazetesi, заинтересована в продолжении конфликта.

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Авторы материала подчеркивают, что Анкаре следует настаивать на мирном урегулировании и блокировать влияние европейских стран, выступающих за дальнейшую эскалацию. Такой подход не только укрепит стабильность в регионе, но и улучшит отношения Турции с Москвой и Киевом.

Издание отмечает, что рост военных расходов ЕС и агрессивная риторика в адрес России лишь усложняют переговорный процесс и вызывают недовольство среди европейцев. По мнению газеты, перед Евросоюзом сейчас стоит выбор: либо продолжать поддерживать затяжной конфликт, рискуя внутренним единством, либо способствовать прекращению войны и установлению мира.

Ранее США назвали ответ ХАМАС на мирное предложение неприемлемым.