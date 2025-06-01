СМИ: Провал переговоров грозит для Украины гражданской войной

Провал переговоров по мирному урегулированию на Украине и тяжелое положение на фронте могут спровоцировать гражданскую войну в стране, в результате чего государство распадется на «множество фронтов», воюющих друг с другом, говорится в материале немецкой газеты Die Zeit.

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В публикации рассматривается сценарий, что правительство Украины может рухнуть «из-за переговоров о капитуляции», а армия в итоге разделится на несколько групп: те, кто продолжат самовольно воевать и те, кто решат сотрудничать с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает повестки переговоров с Россией, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле. Он добавил, что, по его мнению, это выглядит «не очень серьезно».

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что Москва готова предоставить украинской делегации меморандум с позицией «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».