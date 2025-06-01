В Австрии возмутились из-за одного требования Украины

В Австрии возмущены тем, что Киев требует вернуть домой детей-инвалидов, которых эвакуировали в начале конфликта. Об этом в письме послу республики заявила экс-госсекретарь Австрийской народной партии (ÖVP) Кристине Марек, передает «Страна.ua».

Речь идет о 52 несовершеннолетних в возрасте от трех до десяти лет, которых вывезли из Кропивницкого. Они проживают в учреждении SeneCura в Бургауберг-Нойдауберг, где за ними ведется постоянный уход и оказывается медицинская помощь.

Украинские власти пояснили, что дети достигли возраста, когда их нужно передать под опеку или на усыновление. Кристине Марек подчеркнула, что возвращение на родину угрожает безопасности детей, поскольку атаки беспилотников по украинской территории продолжаются.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Кристоф Пинтер указал, что в первую очередь должны учитываться интересы ребенка, и по каждому случаю необходимо провести оценку.

Представитель клиники SeneCura, где проживают дети, Йоханнес Валльнер сообщил, что украинское посольство уведомило учреждение о запланированном на 1 июня вывозе детей. При этом сотрудников не спрашивали о готовности детей, адаптации и состоянии здоровья.

«Все это вызывает у нас серьезные вопросы. Мы не знаем, кто конкретно и как будет обеспечивать уход за ними после возвращения», — сказал Валльнер.

Он добавил, что прибывшие еще младенцами ребята воспринимают Австрию как единственное знакомое место, а старшие могут подвергнуться повторной травме, поскольку помнят эвакуацию. Кроме того, дети-инвалиды нуждаются в особом уходе, а австрийские власти обеспечивают финансирование клиники для оказания медицинской помощи, а также дают доступ к образованию и социализации.

Ранее аналитики фонда первой леди Украины Елены Зеленской подсчитали, что каждый четвертый ребенок хочет эмигрировать с Украины. Отмечается, что 80 процентов молодых украинцев готовы покинуть страну ради более широких возможностей, 64 процента — из желания путешествовать, и еще 40 руководствуется получением образования или улучшением собственной безопасности.