Рекордное число иностранцев получило гражданство ФРГ в 2024 году

Рекордное число проживающих на территории Германии иностранцев получило немецкое гражданство в прошлом году.

Об этом пишет Welt.

«В 2024 году в Германии было принято в гражданство больше иностранцев, чем когда-либо с начала ведения единой статистики в 2000 году», — указано в публикации.

В 2024 году гражданами ФРГ стали примерно 200 тыс. человек.

В основном гражданство получали сирийцы и турки.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европе грозит разрушение по причине миграции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.

Американский лидер Дональд Трамп обозначил миграцию как основную причину множества проблем, с которыми сталкивается Европа.