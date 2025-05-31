Зеленский заявил об отсутствии у него информации о повестке переговоров в Стамбуле 2 июня

Президент Украины Владимир Зеленский не знает повестки переговоров с Россией в Стамбуле, которые состоятся 2 июня. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас — нет, у Турции — нет, у Соединенных Штатов — также нет», — написал Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, это выглядит «не очень серьезно». При этом украинский президент не стал уточнять, будет ли делегация Украины присутствовать на этих переговорах.

Ранее стало известно, что российско-украинские переговоры в Стамбуле могут пройти в офисе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.