Президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения своей власти не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил австрийский аналитик Геральд Маркель на YouTube-канале ExxpressTV.

"Конечно, Зеленский не сможет пойти на это", - подчеркнул он.

После того, как "замолкнут выстрелы", украинцы зададут вопросы Зеленскому о целесообразности конфликта, и этого глава киевского режима не может допустить, добавил Маркель. Накануне Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет "реального прекращения огня", но у нее "нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул".

По его словам, Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле. 30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине.

К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта.