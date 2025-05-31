ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.

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"Сегодня ХАМАС передал посредникам свой ответ на последнее предложение Уиткоффа. <...> В рамках будущего соглашения мы готовы освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем [Израиля] согласованного числа палестинских заключенных", - говорится в сообщении.

В ХАМАС добавили, что ответ движения содержит в себе требования "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи".

Данные о том, в какие сроки радикалы готовы освободить заложников, не приводятся.

29 мая портал Ynet информировал о том, что новое предложение Уиткоффа предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа. По его данным, в течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками. Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Израиль одобрил план Уиткоффа до его передачи ХАМАС.