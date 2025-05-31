В США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома

Бывший президент США Джо Байден в годы своего пребывания у власти по утрам терялся, находясь в собственном гардеробе Белого дома. Об этом американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны, заявил в эфире телеканала Fox News.

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«Он (сотрудник Секретной службы. — «Газета.Ru») рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белому дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — сказал сенатор.

Хоули отметил, что вся вскрывшаяся информация о состоянии Байдена в годы его пребывания у власти является «возмутительной» и американскому правительству «лгали».

В мае в свет вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». Книга написана журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном в соавторстве.

Авторы, ссылаясь на источники в Белом доме при предыдущей администрации, утверждают, что Байден к 2024 году потерял способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и использовал шпаргалки, в том числе на закрытых заседаниях своего кабинета.

Сенатор Эрик Шмитт сообщил, что сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья бывшего президента Джо Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.