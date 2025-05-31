Киевским властям во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Зеленскому становится все труднее пополнять ряды своей Армии мертвецов. Народ открыто дает отпор», — заявил журналист.

Ранее офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» ВСУ Василий Халамай призвал морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации.

Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России