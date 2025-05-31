На Западе сделали пугающее заявление о ВСУ

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Киевским властям во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

На Западе сделали пугающее заявление о ВСУ
© РИА Новости

«Зеленскому становится все труднее пополнять ряды своей Армии мертвецов. Народ открыто дает отпор», — заявил журналист.

Ранее офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» ВСУ Василий Халамай призвал морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации.

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«Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны», — сказал он.

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