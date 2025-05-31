В Госдепе выступили с призывом по переговорам России и Украины

США не хотят, чтобы переговоры между Россией и Украиной затягивались на годы. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

«Это (переговоры. — ред.) не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Брюс добавила, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине важен каждый день. По ее словам, президент США Дональд Трамп сохраняет надежду на завершение боевых действий.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта.