Госдеп: у США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине

У США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать в Москве и Киеве, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Президент очень публично заявляет, что он чувствует... Но это (условия. — RT) уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией... Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлён информацией об ответных ударах российской стороны по Украине, когда переговоры о мире якобы были «близки к завершению».

Зеленский рассказал о действиях Украины перед переговорами с РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что Европа и США в упор не хотят замечать удары БПЛА по России.