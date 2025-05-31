Гражданство страны ЕС получило рекордное количество иностранцев

Рекордное количество проживающих в ФРГ иностранцев получило немецкое гражданство в прошлом году. Основным стимулом стало законодательное упрощение, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую прессу.

В июне 2024 года правительство канцлера Олафа Шольца законодательно сократило время проживания в стране, необходимое для получения гражданства. Вместо восьми лет стало достаточно пяти, а при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка, срок получения паспорта сокращался до трех лет.

Изменения привели к рекордному росту иностранцев, обретших гражданство ФРГ.

«В 2024 году в Германии было принято в гражданство больше иностранцев, чем когда-либо с начала ведения единой статистики в 2000 году», — пишет издание Welt.

Это почти 250 тысяч человек (данные неполны и включают только 13 из 16 федеральных земель). Для сравнения, в 2023 году гражданами ФРГ стали 200 тысяч человек на всей территории страны.

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В основном гражданство ФРГ в последние годы получали сирийцы и турки.