Глава Пентагона сделал заявление о сражении США с Китаем

Глава Пентагона: США готовы «сражаться и побеждать» в противостоянии с Китаем
США не стремятся к конфликту с Китаем, но готовы «сражаться и побеждать» в случае провала своей политики «сдерживания» и последующей эскалации. Об этом заявил глава минобороны США Пит Хегсет, сообщает ТАСС.
В субботу Хегсет выступил на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем», — заявил он.
При этом, по его словам, США не позволят вытеснить себя из Индо-Тихоокеанского региона и «не дадут подчинить и запугать своих союзников и партнеров» в регионе.
Шеф Пентагона обвинил Китай в том, что тот «хочет стать гегемоном в Азии», изменить статус-кво в регионе и с этой целью наращивает мощь вооруженных сил.
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Хегсет заявил, что США не могут игнорировать «реальную китайскую угрозу». Вашингтон не стремится подавить, окружить или спровоцировать Китай, но должен готовиться ко всем вариантам.
«Если сдерживание провалится и поступит приказ от главнокомандующего, мы готовы делать то, что у Министерства обороны получается лучше всего, - сражаться и решительно побеждать», — сказал Хегсет.