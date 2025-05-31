На Украине могут заменить гражданскую администрацию Киева на военную

Конфликт мэра Киева Виталия Кличко с центральной властью вновь обострился, и уже осенью его могут сместить. Об этом пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в Киевсовете.

"Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия. Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА (Киевской городской госадминистрации - прим. ТАСС) на военную администрацию во главе с назначенным президентом чиновником", - заявил источник.

Кроме того, по его словам, возможны и другие варианты - давление на депутатов Киевсовета для переформатирования его состава, однако пока соотношение голосов далеко не в пользу сторонников Владимира Зеленского.

Очередной виток в противостоянии Кличко и Зеленского связывают с интервью столичного градоначальника газете The Times, в котором он заявил, что если раньше на Украине авторитаризмом только пахло, то "теперь им воняет". Кроме того, он назвал происходящее в стране "уничтожением демократических принципов и институтов под предлогом войны".

Конфликты между Кличко и Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти. Мэр столицы также заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям.