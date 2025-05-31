Мерцу предрекли скандальную встречу с Трампом в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон на свою инаугурационную встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства ФРГ Стефана Корнелиуса.

Мерц, который стал канцлером Германии 6 мая, отправится в Вашингтон на встречу в Белом доме в четверг.

По словам Корнелиуса, темой переговоров станут украинский кризис, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.

С момента вступления в должность Мерц встретился с союзниками во Франции, Польше, странах Северной Европы и на Украине. Но он так и не пересек Атлантику, несмотря на обещание улучшить отношения с администрацией Трампа.

«Отношения между Вашингтоном и Берлином напряжены на фоне различных проблем, от торговых дисбалансов до поддержки Киева. Европейские лидеры опасаются, что президент США откажется от усилий по прекращению конфликта на Украине и пересмотрит военную поддержку региона», — сообщает Bloomberg

Встреча Трампа с Мерцем грозит обернуться скандалом.

«После того, как Трамп публично выступил против Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосы во время визитов в Овальный кабинет, немецкие официальные лица опасаются, что подобное обращение может быть уготовано и Мерцу», — отмечает агентство.

Ситуацию может обострить то, что союзники Трампа выразили недовольство отношением Берлина к партии АдГ. Немецкие власти пытаются классифицировать вторую по величине партию в бундестаге как радикальную. Госсекретарь США Марк Рубио назвал это «замаскированной тиранией». Мерц резко отверг эти обвинения и призвал американских политиков держаться подальше от внутренней политики Германии.