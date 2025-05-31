Вагенкнехт выступила с призывом к лидерам Евросоюза

Вагенкнехт: лидеры ЕС должны склонить Зеленского к принятию условий России
Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры должны повлиять на Владимира Зеленского, чтобы он принял предложение России по перемирию.
С таким призывом к ним обратилась лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.
Она отметила на своей странице в социальной сети X, что предложение России по перемирию открывает возможность для прекращения конфликта на Украине.
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«Мерц и европейцы должны повлиять на Зеленского, с тем чтобы он принял условия и возобновил в понедельник переговоры в Турции», — написала она.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успех второго раунда переговоров в Стамбуле.