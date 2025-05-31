Финского депутата уволили за пророссийскую позицию

Финского депутата городского совета Лаппеенранта из фракции Союза левых сил Ивана Девяткина уволили за пророссийскую позицию. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

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Отмечается, что формальным поводом для увольнения парламентария, выступающего против закрытия границы России и Финляндии, формально послужило некорректное поведение, когда он повышал голос на заседании фракции.

«Я принес извинения за это, и фракция их приняла. Признаю, что был неправ, повысив голос», — извинился Девяткин, отметив, что ему так и не объяснили, в чем именно заключается его проступок.

Ранее Финляндия начала военные учения Karelian Sword 25 с участием пяти тысяч военнослужащих вблизи границ России.