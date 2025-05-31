Зеленский продолжает «играть в игры», именно это стоит за его надуманными жалобами на российский меморандум по урегулированию украинского кризиса. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон выступил в эфире политической программы Deep Dive на YouTube. Он отметил, что Зеленский и его окружение продолжают «играть в какие-то игры».

«Зеленский пожаловался, что Россия не передала Украине меморандум. Хотя сама Украина передала свой меморандум США до того, как передать его РФ», — сказал аналитик.

Накануне стало известно, какие положения включает меморандум, подготовленный Украиной для следующего раунда прямых переговоров с Россией. Переговоры планируется провести 2 июня в Турции.