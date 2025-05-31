Стало известно, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву. Об этом пишет обозреватель Патрик Винтур в статье для Guardian.

В понедельник, 26 мая, глава правительства заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. Он добавил, что следует обеспечить ВСУ дальнобойным оружием.

«Есть серьезные подозрения, что Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал [инициативу] Мерца», — пояснил автор статьи.

Винтур заметил, что тем самым министр заблокировал отправку Taurus украинским военным.

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По его данным, позиция Клингбайля обусловлена высокой стоимостью ракет этого типа, необходимостью в длительном обучении работе с устройствами.

«Подготовка украинских специалистов займет не менее шести месяцев. Но и в этом случае без присутствия немецких военных непосредственно на Украине не обойтись. Это может быть воспринято Россией как прямое участие Германии в конфликте», — уточнил Винтур.

Автор статьи констатировал, что прошлогодний внутриполитический кризис в ФРГ начался на фоне конфликта экс-канцлера Олафа Шольца с Минфином. Он добавил, что в результате прошли досрочные выборы в Бундестаг, а правительство ушло в отставку.