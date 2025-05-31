От рака умерла звезда "Отчаянных домохозяек" актриса Валери Махаффей

Ушла из жизни Валери Махаффей, американская актриса кино, Бродвея и телевидения, продюсер. 16 июня ей могло исполниться 72 года.

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Как пишет THR, ссылаясь на подтверждение от представителя звезды Отчаянных домохозяек", артистка умерла в Лос-Анджелесе от рака.

Махаффей была известна образами эксцентричных героинь. В ее фильмографии около ста пунктов, на счету - несколько номинаций и премия "Эмми".

Валери Махаффей родилась в 1953 году на Суматре, Индонезия, в семье канадки и американца. Когда ей было шестнадцать, семейство перебралось в Техас, родной штат отца Валери. В 1975-м будущая актриса получила степень бакалавра изящных искусств в Университете Остина. Чуть позже дебютировала на Бродвее.

На экране - с 1977-го. Львиная доля послужного списка - сериалы и мыльные оперы: "Детство Шелдона", "Человек в высоком замке", "Коварные горничные", "Хор" (21+), "C.S.I.: Место преступления", "Каролина в Нью-Йорке", "Северная сторона", оригинальный "Квантовый скачок", "Прощай навсегда", культовая лента Пола Шредера "Охота на ведьм".