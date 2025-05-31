Раскрыты последствия нерешительности Трампа по «драконовским» санкциям

Затягивание сроков принятия законопроекта о жестких, «драконовских» антироссийских санкциях может привести к тому, что «угроза утратит всякую достоверность», убедительность, пишут обозреватели Джейми Тарабай и Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg.

По их данным, сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов) внес в Конгресс США законопроект о введении новых санкций против России, в рамках которого предлагается усилить уже существующие рестрикции, ввести 500% пошлину на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты и уран.

Авторы статьи отметили, что отношение президента США Дональда Трампа к этому закону постоянно меняется.

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Это обусловлено тем, что президент США в случае принятия законопроекта не сможет его отменить в дальнейшем, уточнили эксперты. Кроме того, заметили Тарабай и Дроздяк, введение столь жестких санкций вызовет хаос на нефтяных рынках, ударит по Китаю, Индии и Евросоюзу.

«С другой стороны, Трамп понесет политические издержки, если законопроект о «жестких мерах в отношении России» будет принят почти единогласно Конгрессом, а он его не подпишет», — пояснили авторы статьи.

Дальнейшее затягивание с этим вопросом, отметили аналитики, также несет риски, так как «угроза может потерять всякую достоверность».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга