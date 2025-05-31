У Илона Маска родился ребенок от японской поп-звезды

Американская писательница Эшли Сент-Клэр заявила, что у бизнесмена Илона Маска может быть еще один ребенок. Об этом говорится в статье, опубликованной в New York Times

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Сент-Клэр, до этого заявлявшая, что у нее есть сын Ромул от генерального директора Tesla, заявила, что Маск якобы признавался: он «стал отцом детей по всему миру, в том числе от японской поп-звезды».

«Он сказал, что готов отдать свою сперму любой женщине, которая захочет иметь ребенка», — цитирует издание писательницу.

Американка также заявила, что Маск якобы глубоко обеспокоен снижением рождаемости.

«Он сделал вид, что это просто альтруизм. Считал, что люди должны просто иметь детей», — добавила Сент-Клэр.

В феврале женщина заявляла, что ребенок от бизнесмена был зачат в январе 2024-го во время поездки Маска и Сент-Клэр на остров Сен-Барт. Она также утверждает, что предприниматель как минимум три раза виделся со своим маленьким сыном. В качестве доказательства последнего она продемонстрировала фотографию Маска с ребенком на руках.