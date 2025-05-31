Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал обоснованной тревогу России в связи с расширением НАТО на восток. Это весьма показательно, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

В соцсети Х ученый отметил, что американцы признали озабоченность Москвы из-за НАТО.

«Даже более воинственный посланник Трампа признает, что расширение НАТО представляет собой «справедливую озабоченность» для безопасности России», — написал Дизен.

Накануне Кит Келлог заявил, что беспокойство России из-за расширения Североатлантического альянса на восток является закономерным и американцы «могу прекратить это».