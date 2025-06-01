В Польше пройдёт второй тур выборов президента 1 июня

В воскресенье, 1 июня, в Польше пройдёт второй тур выборов президента.

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За пост главы государства борются кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий («Право и справедливость»).

Будет открыто 32 тыс. участков для голосования. Избирательные участки откроются в 7:00 (8:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00).

Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский сказал, что любой новый президент Польши может разорвать дипломатические отношения с Москвой.