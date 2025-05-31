Трамп высказался о заболевшем раком Байдене

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции признал, что на самом деле не испытывает сочувствия к своему предшественнику Джо Байдену. Об этом пишет обозреватель Мередит Кайл в статье для People.

По ее данным, журналисты напомнили Трампу о том, что у Байдена обнаружили рак простаты 4-й стадии, попросили его прокомментировать это печальное событие.

«Если вам его жаль, не стоит так уж его жалеть, потому что он порочный. То, что он сделал со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он причинил боль — он причинил боль многим людям, Байден, так что мне его действительно не жаль», — процитировала Трампа автор статьи.

Кайл заметила, что 18 марта появились сообщения о том, что у экс-президента США обнаружили агрессивную форму рака.

«Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал в этот день Трамп в соцсетях.

Обозреватель отметила, что в День памяти, 26 мая, Трамп опубликовал на своей странице в соцсетях пост, направленный против администрации Байдена, членов судебной власти и других «монстров, которые хотят, чтобы наша страна [США] отправилась в ад».

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Кроме того, глава США сделал на своей странице перепост публикации, в которой бывший президент был назван дряхлым трупом.