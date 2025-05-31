Мэр Киева Виталий Кличко высказался об авторитаризме на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

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В Киеве обостряется противостояние между мэром Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным СМИ, Зеленский назначил военную администрацию столицы, ограничив полномочия Кличко.

Мэр Киева, в свою очередь, заявил, что действия администрации Зеленского, включая рейды и допросы, фактически блокируют работу городского совета.

— Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет, — цитирует Кличко The Times.

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы укрепить свою политическую позицию. Кроме того, Медведев назвал украинского лидера «тифозной вошью с накокаиненным носом», «крысой» и «уродом».

Западные СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассматривается как главный соперник Владимира Зеленского на возможных президентских выборах. Согласно данным, большинство украинских военнослужащих готовы поддержать его.