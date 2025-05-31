Каллас напомнили о пощечине, полученной Макроном

Журналист Чей Боуз поиронизировал над главой дипломатии ЕС Каей Каллас, прокомментировавшей «суровую любовь» Дональда Трампа к увеличению военных расходов США. В соцсети X Боуз написал, что это напомнило ему об инциденте с Макроном и его супругой.

Каллас прокомментировала заявление главы Пентагона Пита Хегсета. Он назвал «суровой любовью» стремление президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы.

Калласс написала, что «суровая любовь лучше, чем никакая».

«Гениальный "Дипломат" дает совет: "суровая любовь лучше, чем ее никакая". Интересно, что об этом думает Микролеон?», — написал Боуз в соцсети Х.

Ранее Трамп неожиданно прокомментировал пощечину, которую дала Макрону его жена.