В Стамбуле прошла новая волна массовых задержаний чиновников мэрии

Генпрокуратура Стамбула санкционировала новую волну задержаний городских чиновников в рамках расследования по делу о коррупции в мэрии этого мегаполиса. Как сообщает телеканал Habertürk, выданы ордера на задержание 47 подозреваемых.

В рамках пятой волны задержаний к настоящему времени в полицию доставлены 30 подозреваемых. Среди них главы муниципалитетов трех крупных районов Стамбула, а также два руководителя муниципалитетов города Адана на юге Турции, которые также стали фигурантами расследования. Кроме того, среди задержанных ряд чиновников среднего уровня стамбульской мэрии, представители руководства связанных с властями города компаний, а также депутаты и представители оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Эти лица проходят фигурантами по ряду эпизодов расследования коррупции в мэрии Стамбула. Им могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, участии в деятельности преступной группировки. 11 из тех, на чьи имена выдан ордер на задержание, пока не найдены. Некоторые из них находятся за границей. Полиция и следователи провели обыски в зданиях муниципалитетов ряда стамбульских районов.

На фоне задержаний управление губернатора Стамбула распорядилось закрыть для входа и выхода несколько станций метро и линию фуникулера в центре города в районе площади Таксим и проспекта Истикляль. Станции будут закрыты с 15:00 субботы до дальнейшего уведомления. Поезда будут следовать, не делая остановок на закрытых станциях.

19 марта полиция задержала более 90 представителей стамбульской мэрии, в том числе градоначальника Экрема Имамоглу, по подозрению в коррупции и связях с террористами. 23 марта стамбульский мэр был арестован на основании коррупционной статьи. Он находится в тюрьме Силиври на западе Стамбула. С тех пор прошло еще несколько волн задержаний десятков чиновников мэрии. Имамоглу и большая часть руководителей районных муниципалитетов города представляют основную оппозиционную Народно-республиканскую партию.