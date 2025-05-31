Эрдоган может пойти на третий президентский срок

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок через голосование в парламенте. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники.

Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.

«Согласно Конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 Конституции, озаглавленная «Кандидатура и выборы президента», будет изменена», — отметил автор публикации.

По его данным, представители правящей партии полагают, что вместо внесения поправок в основной закон более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о досрочных выборах.

Напомним, что в 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок.

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Вместе с тем, оппозиция в ходе в предвыборной кампании делала акцент на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

Ранее глава Партии националистического движения Девлет Бахчели предложил изменить Конституцию Турции.

По его мнению, «естественно и правильно» избрать Эрдогана президентом в третий раз. Он заметил, что глава страны нанес сильные удары по терроризму, инфляции, обеспечил государству политическую и экономическую стабильность.