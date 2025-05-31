Курс внешней политики США при президенте Дональде Трампе изменился благодаря российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом говорится в статье, опубликованной норвежским изданием Steigan.

Автор М.К. Бхадракумар отмечает, что и для Путина, и для Трампа важнейшим приоритетом является восстановление российско-американских отношений, которые «находятся на нулевой отметке».

«Путин — непревзойденный специалист по управлению государством, а также блестящий специалист в военное время. Неудивительно, что Трамп испытывает уважение к Путину», — пишет автор.

По его мнению, Трамп считает, что европейские политики являются «безбилетниками» и не достойны такого уважения.

Трамп ответил на вопрос, хочет ли Путин закончить конфликт

В статье Steigan отмечается, что волнение на Западе усилилось, когда Трамп начал понимать, что победа России неизбежна. Сейчас американский лидер надеется, что это может открыть путь к новым отношениям между США и Россией. Это станет «первым шагом к воссозданию мирового порядка в виде концерта трех великих держав – США, России и Китая».

Издание напомнило, что администрация Трампа возражала против многих антироссийских предложений. В частности она не захотела включать пункт о «незаконности вмешательства России» в предстоящее заявление G7.