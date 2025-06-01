На Западе оценили подход Трампа в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп мог начать посредническую кампанию между Россией и Украиной под влиянием своих советников.

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Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Некоторые из советников Трампа могли убедить его начать <...> дипломатическую кампанию», — говорится в публикации.

Утверждается, что Трамп мог при этом руководствоваться некорректными убеждениями о конфликте, основанными на ошибочной интерпретации ситуации.

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До этого Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.