Telegraph: на встрече «коалиции желающих» в Гааге царили «мрачные настроения»
«Мрачные настроения» царили на новой встрече представителей «коалиции желающих» в Гааге, пишет обозреватель Джо Барнс в статье для британской газеты The Telegraph.
По его словам, мрачное настроение участников было обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп намеревается «бросить» Украину.
В Европе полагают, вместе с тем, что США будут оказывать частичную помощь, в частности, не откажутся передавать ВСУ разведданные, заметил обозреватель.
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«Коалиция желающих» с тем, чтобы сохранить минимальную помощь со стороны США, приняла решение поддерживать мирные усилия Трампа, во всяком случае, публично, заметил Барнс.
Ранее The Washington Post призвала президента США усилить давление на Россию и Украину с тем, чтобы принудить стороны заключить мирное соглашение.