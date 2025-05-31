Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине на его страну стало оказываться давление со стороны Запада, чтобы Тбилиси вмешался в происходящее.

По его мнению, к Грузии относятся несправедливо в ЕС.

"И поскольку Грузия является кандидатом [на вступление в сообщество], этот факт используется для давления на нее", - сказал он в интервью испанской газете El Mundo. "Когда началась война, это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур. [От них] был запрос, чтобы Грузия также участвовала в войне, - уточнил президент. - Запрос изначально был сделан за кулисами. Мы отказались, и они начали провоцировать здесь процессы". "Страны, которые раньше поддерживали нашу территориальную целостность, начали применять двойные стандарты, которые угрожали целостности нашей страны, и у них были здесь свои союзники", - уточнил Кавелашвили.

Он пояснил, что говорит об НПО, которые финансировались, например, Агентством США по международному развитию (USAID), и которые имели значительные ресурсы.

"Через них началось давление, - добавил президент. - В Грузии у нас была информация о том, что поступают огромные деньги".

31 мая в Грузии вступил в силу закон об иноагентах, который призван усилить борьбу с организациями, финансируемыми из-за рубежа, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Власти Грузии неоднократно заявляли о попытках революций, в которых важную роль играли НПО, получающие иностранное финансирование.