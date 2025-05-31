В ЕС высказали опасения в связи с укреплением отношений России и Китая

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обеспокоена в связи с укреплением отношений между Россией и Китаем на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Дипломат назвала отношения между Россией и Китаем «величайшим вызовом» времени.

По мнению главы евродипломатии, когда Пекин и Москва твердят о том, чтобы «возглавить перемены, невиданные за сто лет, и о пересмотре международной безопасности», это повод для «крайней обеспокоенности».

18 мая Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

Позднее Каллас заявила, что «проводит четкую линию против России», чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году.