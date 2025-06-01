Президент России Владимир Путин послал четкий сигнал Западу об урегулировании конфликта на Украине на его условиях. Об этом пишет Associated Press (AP).

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«Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а [специальная] военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — предположили журналисты.

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AP отметило нарастающее давление Вооруженных сил России по всей линии фронта и рост темпов наступления. Издание также привело комментарий политолога, директора по научной работе клуба «Валдай» Федора Лукьянова о возможной «психологической игре» Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее военный аналитик и политолог из США Марк Слебода спрогнозировал окончание конфликта на Украине на условиях России. Эксперт выразил мнение, что Украина использовала мирные инициативы для усиления собственных провокаций.