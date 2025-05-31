Трамп назвал Маска смесью гения и ребенка

Президент США Дональд Трамп в беседах со своими помощниками описывал миллиардера Илона Маска, курировавшего ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), как "на 50% гения, на 50% мальчика". Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Некоторые из них слышали от Трампа и о другой "пропорции" - "на 90% гений, на 10% мальчик". По словам собеседников газеты, американский лидер однажды поинтересовался у своих советников, "было ли чепухой" обещание Маска сократить бюджетные расходы на $1 трлн. Это указало на скептицизм и недовольство президента деятельностью бизнесмена в его администрации.

Как отмечает издание, Маск неоднократно конфликтовал с чиновниками высокого ранга, поскольку часто не консультировался ни с кем перед тем, как предпринять очередной шаг по сокращению госрасходов. Бизнесмен не согласовывал свои действия даже с руководителем аппарата сотрудников Белого дома и одним из ближайших советников Трампа Сьюзан Уайлс. В результате глава государства был вынужден вмешаться и поручить Уайлс активно контролировать работу команды миллиардера.

Американского лидера также не устраивало, что Маск чересчур резко критиковал его министров. По словам неназванных сотрудников Белого дома, Трамп "удивился тому, как гадко вел себя Маск на одном из заседаний кабинета министров по отношению к другим членам администрации США". Кроме того, бизнесмен не поддержал введение высоких таможенных пошлин и открыто выражал недовольство законопроектом Трампа о сокращении госрасходов.

О дате ухода Маска из администрации Трамп узнал не от него лично, а из поста предпринимателя в X, указывает газета. Тем не менее президент США сохранил благожелательное отношение к Маску и на совместной пресс-конференции в пятницу поблагодарил за проделанную работу и дал понять, что в будущем время от времени продолжит прислушиваться к советам и рекомендациям миллиардера.