Трамп высказался насчет данных об употреблении Маском наркотиков

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его не беспокоят сведения об употреблении предпринимателем и миллиардером Илоном Маском наркотических веществ. С таким заявлением политик выступил перед журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, пишет РИА Новости.

«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — подчеркнул Трамп.

При этом президент США отметил, что до появления в прессе соответствующих публикаций ему не было известно об употреблении предпринимателем наркотических веществ.

NYT: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за приёма психотропных веществ

Ранее некоторые американские СМИ опубликовали информацию о том, что Илон Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Журналисты рассказали, что бизнесмен путешествовал с коробкой для лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе стимулятор аддералл.

Позже журналисты написали, чту миллиардера начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ.