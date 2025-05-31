Хегсет заявил об отсутствии стремления у США к конфликту с Китаем

Соединенные Штаты Пит Хегсет не стремятся к конфликту с Китаем. Однако Вашингтон готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем», — отметил он.

При этом Штаты не позволят вытеснить себя из Индо-Тихоокеанского региона. Шеф Пентагона утверждает, что Китай якобы желает стать гегемоном в Азии. Хегсет также обвинил Пекин в наращивании военной мощи.

Исходящая от Китая угроза реальна, и она может быть неминуемой, считает Хегсет.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения трехзначных американских пошлин.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Белый дом и Пекин договариваются о проведении новых телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.