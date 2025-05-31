Известный американский политолог Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, заявил, что западные страны и СМИ больше не отрицают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. В интервью YouTube-каналу The Duran эксперт отметил, что даже ведущие мировые медиа начали открыто говорить о критическом положении Киева.

По мнению Миршаймера, Россия в настоящее время обладает стратегическим преимуществом, позволяющим ей диктовать условия как на поле боя, так и за столом переговоров. Профессор подчеркнул, что заявления украинских и европейских лидеров о возможном переломе ситуации не соответствуют действительности.

"Эта висящая в петле страна обречена", - заявил эксперт.

В России заявили о поражении Украины при продолжении конфликта

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена объявить Россию угрозой для себя.