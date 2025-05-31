На Украине назвали необходимую для восстановления инфраструктуры сумму

На срочное восстановление портовой инфраструктуры в Черном море Украине нужно 500 миллионов евро. Об этом заявил заместитель министра развития общин Андрей Кашуба, его слова приводит агентство Reuters.

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«В результате боевых действий были повреждены почти 400 объектов портовой инфраструктуры. 500 миллионов евро нужно только для начального восстановления критической инфраструктуры», — подчеркнул Кашуба.

Он также назвал сумму, необходимую на полноценное восстановление инфраструктуры. По словам Кашубы, эти работы обойдутся в один миллиард евро.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной развитию терминала в Славкуве, заявил, что Варшава планирует много заработать на восстановлении Украины. Он сказал, что польская сторона хочет помочь Киеву, но и хочет заработать на этом, поэтому ей необходим этот терминал.